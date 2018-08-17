Инновационную программу по профориентации и социализации детей-инвалидов запустили в Ростовской области

17.08.18 16:21

Фото "Интерфакса"

17 августа. Interfax-Russia.ru – Инновационную программу социализации и профориентации для детей и подростков с ограниченными возможностями запустили в Ростовской области на базе Центра медицинской реабилитации "МИР" (Мой Институт Развития, Ростовская область), сообщила начальник детского санаторно-оздоровительного лагеря "МИР" Татьяна Косоголова журналистам в ходе презентации программы.

"В августе в центре состоялось открытия программы "МИР неограниченных возможностей PROFI". На протяжении смены ребята знакомятся с различными профессиями, встречаются с интересным людьми, получают информацию о неограниченных возможностях человека, независимо от его состояния здоровья, через познавательные игры, конкурсы, фестивали, мастер-классы", - сообщила Т.Косоголова.

Как отметила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, центр "МИР" - это среда для детей с ограниченными возможностями, доступная в первую очередь в плане общения с обычными детьми.

"Специалисты центра МИР уникальны. Они успевают побывать и получить опыт за рубежом, и во всех лучших российских центрах. Они используют все российские и мировые возможности, опыт по реабилитации, у них есть желание развиваться и двигаться вперед", - подчеркнула министр.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Ростовской области Елена Елисеева отметила, что по совокупности предлагаемых методик лечения и реабилитации данный центр является одним из лидеров в данной сфере.

"Здесь расширенные программы, которые способствуют не только восстановлению здоровья ребенка, но и поддержанию его в этом состоянии длительный период", - сказала Е.Елисеева.

Программа проекта направлена на оздоровление и социализацию детей с ограниченными возможностями. Она стала участником Всероссийского конкурса "Лучшая программа организации детского отдыха" в номинации программ профильных смен педагогической и медико-социальной направленности.

Центр медицинской реабилитации "МИР" расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Его инфраструктура отвечает современным требованиям для реабилитационного лечения, оздоровления и отдыха, имеются пандусы, поручни, подъемники.