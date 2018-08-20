Многодетные семьи из Алтайского края получили помощь для подготовки детей к школе

20.08.18 08:41

© РИА Новости. Константин Чалабов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Более 175 млн рублей выделили многодетным семьям из Алтайского края для того, чтобы их дети смогли подготовиться к школе, сообщает в понедельник пресс-центр регионального правительства.

"Средства предусмотрены на покупку школьной и спортивной формы и других товаров, необходимых для посещения занятий. Для оказания помощи многодетным семьям в подготовке детей предоставляют единовременную денежную выплату в размере 7 тыс. 500 рублей на каждого первоклассника и ежегодную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей на учащихся 2 - 11 классов", - говорится в сообщении.

При этом право на выплаты имеет многодетная семья, воспитывающая троих и более детей в возрасте до 18 лет. Ребенок должен обучаться в школе Алтайского края на начало учебного года.

"Предоставление денежных выплат носит заявительный характер. За их назначением можно обратиться в управление социальной защиты населения", - говорится в сообщении.