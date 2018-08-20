Мастера народных промыслов собрались на фестивале под Тулой

20.08.18 10:10

© РИА Новости. Виталий Тимкив

20 августа. Interfax-Russia.ru - Исторический фестиваль народной культуры "Дедославль-2018" прошел в селе Дедилово Киреевского района Тульской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В течение всего дня на фестивальной площадке, оборудованной на Покровской горе, работали торгово-выставочные ряды, где мастера традиционных народных ремёсел демонстрировали своё искусство и проводили мастер-классы для всех желающих. Свои тематические экспозиции привезли районный краеведческий музей, местные дома культуры и библиотеки.

На сцене состоялся концерт творческих коллективов и исторического клуба реконструкций из Ельца "Асгеир".

Фестиваль завершился красочным фейерверком.

Село Дедилово - одно из древнейших поселений Тульского края, место с богатой многовековой историей: в прошлом - местонахождение древнего города вятичей Дедославля, первое упоминание о котором встречается в Ипатьевской летописи 1146 года.

Как сообщалось, село Дедилово (Дедославль) войдет в новый федеральный маршрут "Большая засечная черта" по малым городам Тульской области. Маршрут планируется открыть к 500-летию празднования Тульского кремля, который будет отмечаться в 2020 году.