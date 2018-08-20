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20.08.18 10:10
Мастера народных промыслов собрались на фестивале под Тулой
В течение всего дня на фестивальной площадке, оборудованной на Покровской горе, работали торгово-выставочные ряды, где мастера традиционных народных ремёсел демонстрировали своё искусство и проводили мастер-классы для всех желающих. Свои тематические экспозиции привезли районный краеведческий музей, местные дома культуры и библиотеки.
На сцене состоялся концерт творческих коллективов и исторического клуба реконструкций из Ельца "Асгеир".
Фестиваль завершился красочным фейерверком.
Село Дедилово - одно из древнейших поселений Тульского края, место с богатой многовековой историей: в прошлом - местонахождение древнего города вятичей Дедославля, первое упоминание о котором встречается в Ипатьевской летописи 1146 года.
Как сообщалось, село Дедилово (Дедославль) войдет в новый федеральный маршрут "Большая засечная черта" по малым городам Тульской области. Маршрут планируется открыть к 500-летию празднования Тульского кремля, который будет отмечаться в 2020 году.
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