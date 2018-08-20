"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 21 августа из-за ветра и грозы

20.08.18 11:58

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 августа. Interfax-Russia.ru - Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за ухудшения погоды в Москве и Подмосковье 21 августа.

По информации ведомства, в столичном регионе во вторник ожидается усиление ветра, дождь, местами сильный, гроза.

В ночь на вторник, по данным Гидрометцентра, в Москве похолодает до 14, а в области до 11 градусов. Днем ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах - гроза. Кроме того, в Москве и Подмосковье скорость ветра может достигать 18 м\с.

"Желтый" уровень опасности означает, что погода несет с собой потенциальные риски.