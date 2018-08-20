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20.08.18 12:16

Новый терминал аэропорта Иркутска за 7 млрд рублей планируют построить к зиме 2020 года

© РИА Новости. Николай Рютин
20 августа. Interfax-Russia.ru - Первый камень заложили в воскресенье на месте строительства нового аэровокзального комплекса АО "Международный аэропорт Иркутск" в рамках празднования Дня Воздушного флота России, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Потребность в новом терминале назрела давно. За последние годы существенно увеличился пассажиропоток. Так, в 2016 году иркутский аэропорт занял первое место по росту пассажиропотока в странах СНГ, в 2017 году был в тройке лидеров. Если бы мы отложили строительство терминала, то уже через два года столкнулись бы со сложностями при обслуживании пассажиров. Теперь наша задача - в течение двух лет терминал построить", - сказал иркутский губернатор Сергей Левченко на церемонии закладки камня, говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в 2020 году в Иркутске планируется провести чемпионат мира по хоккею с мячом, и выразил надежду, что принимать международные команды будут уже в новом терминале.

"В прошлом году иркутский аэропорт преодолел планку в 2 млн пассажиров. В этом году будет гораздо больше. Новое здание будет спокойно обслуживать 3 млн человек", - подчеркнул С.Левченко.

"Новый аэровокзальный комплекс обойдется инвесторам - компании ОАО "Рампорт" - в 7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что проект в ближайшее время будет передан на экспертизу в Росавиацию, на стройплощадке же начались подготовительные работы.

Новый аэровокзальный комплекс совместит терминалы международных и внутренних авиалиний. Его возведут на территории аэропорта, в 1 км от сегодняшнего комплекса зданий, на противоположной стороне взлетно-посадочной полосы. Планируется, что он будет оборудован телескопическими трапами, как все крупные мировые аэропорты.

Кроме того, возле аэропорта планируется обустроить площадку, на которой будут выставлены самолеты для демонстрации развития авиации.

Губернатор также напомнил, что новый аэровокзальный комплекс не отменяет планы по строительству нового аэропорта Иркутска, поэтому работа над идеей его переноса за черту города будет продолжена.

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