Захоронение сотен расстрелянных советских военнопленных нашли в Новгородской области

20.08.18 12:48

© РИА Новости. Саид Царнаев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Участники поисковой экспедиции "Долина" обнаружили недалеко от города Старая Русса в Новгородской области захоронение сотен военнопленных, расстрелянных оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник "Интерфаксу" командир поискового отряда "Медведь" Игорь Тума.

"Захоронение находится у деревни Муравьево. Здесь, по предварительным данным, в 1941-1944 годах был лагерь советских военнопленных. Никаких более точных сведений об этом лагере у нас пока нет", - сказал собеседник агентства.

Он затруднился ответить на вопрос о том, какое количество солдат может находиться в земле. В настоящее время поисковики уже нашли останки около 500 красноармейцев. "Судя по травмам, многие из них были убиты с особой жестокостью. Вероятно, оккупанты убивали и добивали их здесь перед отступлением", - отметил И.Тума.

По его словам, были обнаружены личные вещи фронтовиков и несколько медальонов, в которых военнослужащие хранили записки с основными биографическими данными. Благодаря им, были точно установлены судьбы нескольких фронтовиков, ранее числившихся пропавшими без вести в боях в различных районах Новгородской области.

Работы у Муравьево продолжаются. Останки найденных там солдат и офицеров с почестями предадут земле на новгородских воинских мемориалах.