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20.08.18 13:25
В Брянской области введен запрет на посещение лесов
Введение особого режима связано с установившейся сухой и ветреной погодой и, как следствие, повышением класса пожарной опасности и высокой вероятностью возникновения ЧС.
"Ограничение на посещение лесов не коснется кордонов лесника - специально обустроенных мест отдыха, где каждый желающий может насладиться свежим лесным воздухом и побыть на природе", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что посетители и там обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
Пресс-служба добавляет, что в Брянской области в рамках года волонтера продолжается создание "кордонов лесника". Специалисты призвали жителей региона отдыхать именно на таких площадках.
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