В Брянской области введен запрет на посещение лесов

20.08.18 13:25

© РИА Новости. Саид Царнаев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Запрет на посещение лесов введен в Брянской области с 18 августа по 9 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления лесами.

Введение особого режима связано с установившейся сухой и ветреной погодой и, как следствие, повышением класса пожарной опасности и высокой вероятностью возникновения ЧС.

"Ограничение на посещение лесов не коснется кордонов лесника - специально обустроенных мест отдыха, где каждый желающий может насладиться свежим лесным воздухом и побыть на природе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что посетители и там обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Пресс-служба добавляет, что в Брянской области в рамках года волонтера продолжается создание "кордонов лесника". Специалисты призвали жителей региона отдыхать именно на таких площадках.