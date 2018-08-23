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23.08.18 15:12
Собянин предложил создать в Москве систему сдачи личных авто в краткосрочную аренду
"Мы подумали еще об одном проекте, его можно назвать "народный каршеринг". Во всем мире ведутся проработки идеи, когда сам гражданин может по типу каршеринга сдавать в течение дня свою машину. Вы приехали на работу, у вас машина стоит, например, на платной парковке и сьедает ваши денюжки", - сказал С.Собянин в ходе круглого стола по вопросу транспорта в четверг.
Таким образом, по его словам, владельцы авто вместо затрат на парковку могли бы получить доход.
"Для этого, конечно, нужна специальная платформа. И вашу машину в течение нескольких часов, которые вы указали по радиусу, в котором можно использовать машину, она бы использовалась. Пока нигде в мире такая система еще не носит массового характера, но первые эксперименты проводятся. Мне кажется, в Москве она могла бы быть востребована. Давайте вместе поработаем над этой идеей, возможно, она тоже приживется в Москве", - сказал кандидат на пост мэра Москвы.
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