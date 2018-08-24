Парк "Зарядье" стал одной из главных мировых достопримечательностей 2018г по версии Time

24.08.18 10:53

© РИА Новости. Максим Блинов

24 августа. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы выразил удовлетворение включением парка "Зарядье" в сотню главных достопримечательностей мира в 2018 году.

"Приятно, что журнал Time назвал #Зарядье одним из лучших мест в мире! Рейтинг составлен журналистами и экспертами. Наш парк входит в топ мировых достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить", - написал С.Собянин на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что московский парк "Зарядье" был включен американским журналом Time d топ-100 лучших мест в мире 2018 года.