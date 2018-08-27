Дональдом, Арамисом, Семирамидой и Джульеттой называли москвичи детей в 2018 году

27.08.18 10:55

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 августа. Interfax-Russia.ru - Жители столицы по-прежнему дают новорожденным экзотические имена, сообщает сайт московской мэрии со ссылкой на данные городского управления ЗАГС.

В 2018 году в Москве появились на свет мальчики Арамис, Дональд, Уолтер, Яго и Томислав, говорится в сообщении.

Несколько девочек получили имена Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля. В Москве также подрастают Джульетта и Герда.

В число необычных славянских и греческих мужских имен с начала этого года попали Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. В числе подобных редко встречающихся женских имен оказались Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.

Рейтинг популярности детских имен по сравнению с прошлым годом почти не изменился, отметили в мэрии.

Первое место в списке самых востребованных имен для мальчиков по-прежнему принадлежит Александру, на втором месте - Михаил. Тройку лидеров замыкает Максим. Далее идут Даниил (а также Данила и Данил), Артем, Иван, Дмитрий, Кирилл, Марк и Матвей.

Топ-10 женских имен по-прежнему возглавляют София (или Софья), на втором и третьем местах остаются Мария и Анна. В десятку также попали Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара и Елизавета.