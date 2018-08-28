Почти два десятка ядовитых змей изъяли из московской квартиры

28.08.18 11:20

© РИА Новости. Алексей Соломонов

28 августа. Interfax-Russia.ru - На общегородскую "горячую линию" поступил звонок с информацией о том, что из квартиры дома на Ленинском проспекте уползли змеи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы во вторник.

"Специалисты МЧС и полиции выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в Центр передержки департамента природопользования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что были изъяты два китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных и два удава мадагаскарских

"Хабу и гадюки - ядовитые виды, представляют опасность. Состояние змей в настоящее время удовлетворительное", - подчеркнули в пресс-службе.

Подробности происшествия уточняются, ведется расследование, добавили в департаменте.