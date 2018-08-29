Приставам направлен исполнительный лист на взыскание с Улюкаева 130 млн рублей штрафа

29.08.18 11:07

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 августа. Interfax-Russia.ru - Замоскворецкий суд Москвы направил столичному управлению Федеральной службы судебных приставов исполнительный лист на взыскание с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки, штрафа в 130 млн рублей.

"Судом направлен на исполнение в УФССП России по городу Москве исполнительный лист по уголовному делу в отношении Улюкаева на взыскание штрафа в размере 130 433 400 руб. в доход государства", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль в среду.

Ранее Э.Хиль сообщила агентству, что защита бывшего министра обратилась в суд с заявлением исполнить решение о взыскании с него более 130 млн рублей в качестве штрафа, назначенного по приговору.