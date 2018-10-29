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29.10.18 10:03
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Воронежской области, никто не пострадал
"В 04:00 на станции Поворино (ветка Лиски-Поворино) произошел сход колесной пары товарного состава без последующего опрокидывания", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. По состоянию на 8:00 аварийно-восстановительные работы завершены, пути освобождены. Отмечается, что один вагон поставлен на рельсы, два вагона сняты с рельс и будут отправлены в ремонтный бокс для восстановления.
В свою очередь в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) "Интерфаксу" сообщили, что задержек пассажирских поездов не ожидается. На месте работает специальная комиссия ЮВЖД.
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