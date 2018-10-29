Около 20 человек задержаны после стихийной акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве

29.10.18 12:32

© РИА Новости. Михаил Малыхин

29 октября. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы накануне задержали в Москве более полутора десятков человек за нарушение общественного порядка после стихийной акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия", сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"На самой акции (на Лубянской площади - ИФ) было задержано два человека, а уже после этого группа молодых людей на Тверской улице стала выкрикивать какие-то лозунги, мешали прохожим", - сказал В.Черников в понедельник "Интерфаксу".

По его словам, полиция после неоднократных предупреждений задержала 17 нарушителей общественного порядка.

"Эти хулиганы уже не первый раз устраивают подобные выходки на протяжении последнего времени", - сказал В.Черников.

Он не уточнил, какие меры административного воздействия приняты к задержанным, отметив, что это вопрос полиции.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием представителей столичного главка МВД относительно этой ситуации.

На минувшей неделе В.Черников сообщил "Интерфаксу", что мэрия отказала в согласовании шествия 28 октября в поддержку фигурантов уголовного дела "Нового величия", поскольку организаторы не ответили на предложение альтернативной площадки.

Активисты планировали пройти от метро "Тургеневская" по тротуару улицы Мясницкой, Лубянской площади, улицы Большая Лубянка, Сретенскому бульвару до Тургеневской площади с целью выдвижения требований к политическому руководству страны о прекращении уголовных дел "Новое величие" и "Сеть" и заявленным количеством участников до 2000 человек.

"Организаторам было предложено провести демонстрацию по улицам Перерва и Люблинская, либо от станции метро "Октябрьское поле" по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская". Однако в предусмотренный законодательством срок информация о непринятии или принятии данного предложения не поступила, что означает, что организаторы не вправе проводить публичное мероприятие", - сказал В.Черников.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу шестерых активистов движения, в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Еще четверо были помещены под домашний арест.

Следствие посчитало, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.

16 августа суд смягчил меру пресечения А.Павликовой и М.Дубовик и по ходатайству следователя перевел их под домашний арест.

Свое ходатайство в Следственном комитете объяснили тем, что все основные действия по делу завершены, свидетели допрошены, экспертизы назначены. Поэтому нахождение девушек в следственном изоляторе более нецелесообразно.

10 сентября Дорогомиловский суд продлил до той же даты домашний арест ещё четверым фигурантам дела "Нового величия": Максиму Рощину, Павлу Ребровскому, Сергею Гаврилову и Рустаму Рустамову.

12 сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок ареста Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева, В.Крюкова и Петра Карамзина, обвиняемых в участии и создании экстремистской организации.