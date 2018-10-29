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29.10.18 14:49

Первые маршруты МЦД начнут курсировать в Москве к началу 2020 года

© РИА Новости. Михаил Киреев
29 октября. Interfax-Russia.ru - Два первых московских центральных диаметра (МЦД) будут открыты в конце 2019 - начале 2020 года, заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Всего сейчас два диаметра - от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. Планируем, что они будут запущены в конце 2019 - начале 2020 года. Это два первых, всего их будет порядка шести. Сейчас мы над ними работаем и позже сообщим о результатах", - сказал А.Бочкарев на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что МЦД позволят сократить загруженность московского метро. Предполагается, что поезда будут ходить с интервалом в шесть минут.

Как сообщалось, проект МЦД предусматривает движение пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр Москвы. Для запуска в конце 2019 - начале 2020 года МЦД-1 "Одинцово-Лобня" (52 км, 28 станций) и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" (80 км, 38 станций) строительство новых путей не потребуется. Предполагается, что по ним будут ходить новые поезда городского типа "Иволга".

Всего предполагается создание шести диаметров. Запуск МЦД-3 "Зеленоград-Раменское" (протяженность - 84 км, 44 станции), МЦД-4 "Королев-Апрелевка" (76 км, 39 станций), МЦД-5 "Нахабино-Железнодорожный" (63 км, 28 станций) и МЦД-6 "Пушкино-Подольск" (75 км, 37 станций) намечен на 2020-2023 гг.

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