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30.10.18 10:33
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
"Это минимум для сентября и октября, прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней осени", - сказал представитель службы.
Он уточнил, что данные наблюдений получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.
В метеобюро напомнили, что октябрь 2018 года в Москве почти на три градуса теплее среднеклиматической нормы и ознаменовался двумя температурными рекордами дня - 18 октября (плюс 18,1) и 19 октября (плюс 17,0).
Гидрометцентр России прогнозирует, что днем во вторник температура воздуха в городе будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.
В ночь на 31 октября в черте Москвы подморозит до минус 2-4, по области местами - до минус 7 градусов.
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