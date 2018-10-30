Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

30.10.18 10:33

© РИА Новости. Алексей Куденко

30 октября. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в столице к 6:00 вторника опустилась до минус 1,9 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Это минимум для сентября и октября, прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней осени", - сказал представитель службы.

Он уточнил, что данные наблюдений получены с базовой московской метеостанции на ВДНХ.

В метеобюро напомнили, что октябрь 2018 года в Москве почти на три градуса теплее среднеклиматической нормы и ознаменовался двумя температурными рекордами дня - 18 октября (плюс 18,1) и 19 октября (плюс 17,0).

Гидрометцентр России прогнозирует, что днем во вторник температура воздуха в городе будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.

В ночь на 31 октября в черте Москвы подморозит до минус 2-4, по области местами - до минус 7 градусов.