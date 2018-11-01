Еще 400 камер установят на дорогах Москвы в 2019 году

01.11.18 08:55

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы объявил конкурс на аренду 400 комплексов фотовидеофиксации, которые будут установлены в городе в течение 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения в четверг.

"Комплексы будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с нарушениями правил дорожного движения. Таким образом, общее количество камер в Москве превысит 2 тыс.", - рассказал представитель пресс-службы.

Он пояснил, что для закупки новых 400 камер выбрана удобная схема для городского бюджета - аренда.

"Контракт будет заключен на 5 лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер. По истечении срока аренды комплексы переходят в собственность ЦОДД", - отметил собеседник "Интерфакса".

В ЦОДД заявили, что цель установки камер в Москве не сбор денег, а повышение безопасности дорожного движения.

"Места, где мы будем устанавливать камеры, будет определять Госавтоинспекция", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что во многом благодаря работе комплексов фотовидеофиксации количество погибших в авариях на дорогах за 9 месяцев 2018 года Москвы сократилось почти на 5 %, с 2010 года - на 36%.