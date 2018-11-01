Банду "черных риэлторов" подозревают в убийстве 9 человек в Подмосковье и Тверской области

01.11.18 10:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело в отношении 16 жителей Московской и Тверской областей, подозреваемых в серии убийств собственников жилья для завладения их недвижимостью, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следствием установлено, что на протяжении 2013-2018 годов преступная группа орудовала на территории Московской и Тверской областей, с особой жестокостью и цинизмом совершая тяжкие преступления против личности и собственности. Они подыскивали одиноких, ведущих асоциальный образ жизни граждан, имеющих в собственности квартиры в Москве. Далее они их лишали прав на жилые помещения, после чего расправлялись с ними", - сказала С.Петренко.

В общей сложности преступники завладели пятью квартирами стоимостью от 4 до 7 млн рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 28 млн рублей.

В зависимости от роли каждого им инкриминируется создание преступного сообщества (организации) и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ), девять убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также пять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения, в тот числе в виде заключения под стражу.

В МВД России уточнили, что преступную группу возглавлял 34-летний житель Тверской области, который занимался риэлторской деятельностью.

"Сообщники под различными предлогами убеждали своих жертв продать жилье, обещая купить им другую недвижимость на выгодных условиях. После совершения сделки и получения денег подозреваемый вывозил бывших владельцев квартир в Тверскую область, где убивал их", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УМВД по Тверской области.