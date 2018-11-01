Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества

01.11.18 15:29

© РИА Новости. Руслан Кривобок

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Стоимость жилья с применением нового механизма кадастровой оценки объектов недвижимости в Москве максимально приблизилась к рыночной, сообщил замглавы департамента городского имущества столицы Кирилл Пуртов.

"В текущей оценке был применен новый механизм определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, основанный на сборе ценообразующих факторов, сборе рыночной информации и анализе рынка объектов недвижимости, а также на группировке объектов недвижимости в соответствии с их функциональным назначением", - отметил К.Пуртов в ходе круглого стола по вопросу кадастровой оценки недвижимости в четверг

Он добавил, что в 2018 году в Москве изменился подход к системе такой оценки, и в результате кадастровая стоимость жилья снизилась.

Новый механизм определения кадастровой стоимости базируется на анализе данных по реальным сделкам купли-продажи. В расчет, в частности, берется расположение квартир на первом этаже, решения комиссий и судов по оспариванию предыдущих результатов кадастровой стоимости, а при оценке земельных участков учитывалась фактическая плотность застройки земли.

В случае коммерческой недвижимости учитывались факты ее размещения в подвале или цоколе. Кроме того, во внимание принимается распределение площадей объектов недвижимости по их функциональному назначению.

В департаменте горимущества отмечают, что такой подход позволит уменьшить количество ошибок при проведении оценки и предусмотреть возможность их устранения без значительных дополнительных затрат собственников недвижимости. Как следствие, ожидается сокращение числа обращений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости.

С предварительным отчетом по кадастровой оценке собственники объектов недвижимости могут ознакомиться на сайтах Росреестра и (rosreestr.ru) и ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" (gcgs.ru). В случае несогласия с оценкой недвижимости, до 6 ноября можно направить замечания к предварительному отчету.