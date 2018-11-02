Три бывших чиновника осуждены за "откаты" на госзаказах при строительстве в Забайкалье

02.11.18 13:32

© РИА Новости. Андрей Старостин

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд вынес приговор трем бывшим руководителям государственного учреждения "Служба единого заказчика" по Забайкальскому краю, бравшим взятки за помощь в прохождении аукционов и контрактов, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР в пятницу.

Осужденные, экс-директор учреждения Геннадий Литвинцев, его зам Максим Майоров и бывший главный инженер Константин Выжлов, признаны виновными по восьми эпизодам п. "в" ч. 5,6 ст. 290 УК РФ (получения взяток в крупном и особо крупном размерах организованной группой). Кроме того, Г.Литвинцева и К.Выжлова признали виновными по ч. 4 ст. 291.1. УК РФ (взяточничество в особо крупном размере).

Г.Литвинцев приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в 60 млн рублей, также он лишен государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени. К.Выжлова приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 24 млн рублей, отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. М.Майорову назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн. рублей.

"Следствие установило, что с марта 2014 по май 2016 года осужденные достигли соглашений с взяткодателями на получение откатов на общую сумму более 50 млн рублей, но успели получить лишь часть взяток на сумму около 18,4 млн рублей, после чего в связи с уходом Константина Ильковского с поста губернатора Забайкальского края уволились из ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края и покинули регион", - говорится в сообщении.

Минимальная сумма "отката" для Г.Литвинцева и его соучастников составила 250 тыс. рублей за заключение контракта стоимостью 2,5 млн рублей на выполнение работ по консервации здания церкви в селе Калинино Нерчинского района Забайкалья. Максимальная сумма взятки - 12,5 млн рублей в виде отката за контракт на строительство жилья семьям, пострадавшим от пожаров в 2015 году.

Экс-руководители "Службы единого заказчика" Забайкалья были арестованы по делу о взятках в конце 2016 года.

Следствием было установлено, что на назначении Г. Литвинцева в 2013 году на должность директора "Службы единого заказчика" Забайкальского края настоял действующий тогда губернатор Забайкальского края К.Ильковский, состоящий в дружеских отношениях с обвиняемым и проработавший вместе с ним много лет в Республике Саха (Якутия).

"Служба единого заказчика" готовит документы, проводит торги и контролирует исполнение государственных и муниципальных контрактов на строительство автомобильных дорог, объектов жилищно-коммунального назначения, здравоохранения, образования, промышленного и гражданского строительства.