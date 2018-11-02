В ответ на нарушения: Росавиация запретила "Якутии" летать за границу
  
ЧП на выходе: упавший кран пробил дыру в палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
   
Обменяли на границе: семь российских моряков с "Норда" вернулись домой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03
 
Главные события
02.11.18 13:32

Три бывших чиновника осуждены за "откаты" на госзаказах при строительстве в Забайкалье

© РИА Новости. Андрей Старостин
2 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд вынес приговор трем бывшим руководителям государственного учреждения "Служба единого заказчика" по Забайкальскому краю, бравшим взятки за помощь в прохождении аукционов и контрактов, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР в пятницу.

Осужденные, экс-директор учреждения Геннадий Литвинцев, его зам Максим Майоров и бывший главный инженер Константин Выжлов, признаны виновными по восьми эпизодам п. "в" ч. 5,6 ст. 290 УК РФ (получения взяток в крупном и особо крупном размерах организованной группой). Кроме того, Г.Литвинцева и К.Выжлова признали виновными по ч. 4 ст. 291.1. УК РФ (взяточничество в особо крупном размере).

Г.Литвинцев приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в 60 млн рублей, также он лишен государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени. К.Выжлова приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 24 млн рублей, отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. М.Майорову назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн. рублей.

"Следствие установило, что с марта 2014 по май 2016 года осужденные достигли соглашений с взяткодателями на получение откатов на общую сумму более 50 млн рублей, но успели получить лишь часть взяток на сумму около 18,4 млн рублей, после чего в связи с уходом Константина Ильковского с поста губернатора Забайкальского края уволились из ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края и покинули регион", - говорится в сообщении.

Минимальная сумма "отката" для Г.Литвинцева и его соучастников составила 250 тыс. рублей за заключение контракта стоимостью 2,5 млн рублей на выполнение работ по консервации здания церкви в селе Калинино Нерчинского района Забайкалья. Максимальная сумма взятки - 12,5 млн рублей в виде отката за контракт на строительство жилья семьям, пострадавшим от пожаров в 2015 году.

Экс-руководители "Службы единого заказчика" Забайкалья были арестованы по делу о взятках в конце 2016 года.

Следствием было установлено, что на назначении Г. Литвинцева в 2013 году на должность директора "Службы единого заказчика" Забайкальского края настоял действующий тогда губернатор Забайкальского края К.Ильковский, состоящий в дружеских отношениях с обвиняемым и проработавший вместе с ним много лет в Республике Саха (Якутия).

"Служба единого заказчика" готовит документы, проводит торги и контролирует исполнение государственных и муниципальных контрактов на строительство автомобильных дорог, объектов жилищно-коммунального назначения, здравоохранения, образования, промышленного и гражданского строительства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.11.18 15:24
Московской картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в других регионах
.
  02.11.18 12:36
Дальневосточный лесной кот появился в Московском зоопарке
.
  02.11.18 12:25
Пятая часть ноябрьской нормы осадков выпадет за два дня в столице
.
  02.11.18 12:13
Собянин объявил о скором открытии станции метро "Беломорская"
.
  01.11.18 16:58
Братьям Магомедовым вменяют хищение бюджетных средств при строительстве Чуйского тракта
.
  01.11.18 15:29
Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества
.
  01.11.18 14:15
Столичные власти отменили строительство ТПУ "Строгино"
.
  01.11.18 08:57
Туман осложнил работу столичных аэропортов
.
  01.11.18 08:55
Еще 400 камер установят на дорогах Москвы в 2019 году
.
  31.10.18 14:57
Доплаты к пенсии в Москве в 2019 году вырастут на 299 рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket