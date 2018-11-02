Московской картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в других регионах

02.11.18 15:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 ноября. Interfax-Russia.ru - Московский метрополитен объявил конкурс на разработку новой билетной системы столичного транспорта, которая предусматривает, в частности, возможность оплаты проезда по карте "Тройка" в других регионах и ее персонализацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в пятницу.

"Пассажиры смогут получить полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным. В период опытной эксплуатации и внедрения новая билетная система будет работать в тестовом режиме параллельно с действующей. В новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов. Это даст возможность другим городам тоже использовать карту "Тройка" и московскую систему оплаты проезда", - сказал собеседник агентства.

"На разработку самой системы уйдет год, еще полтора года займет внедрение. Новая билетная система будет обрабатывать более 6 млрд транзакций в год", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что новая билетная система позволит привязывать карту "Тройка" к аккаунту в личном кабинете, в котором пассажиры смогут посмотреть баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту.

Карту "Тройка" можно будет пополнять онлайн без дальнейшей активации средств через желтый информационный терминал. Пополнить карту и записать на нее все виды билетов без активации у терминала можно будет и через приложение "Метро Москвы".

Кроме того, благодаря дополнительным сервисам удобнее станет и корпоративным клиентам метрополитена: открыв один расчетный счет, организация сможет обеспечить билетами на проезд в общественном транспорте всех своих сотрудников.

"К сожалению, архитектура программного обеспечения наших билетных решений устарела. Чтобы предоставить пассажирам современный сервис по оплате проезда, мы хотим создать новую единую билетную систему. Ее основные преимущества: персонализация карт "Тройка", индивидуальные предложения в рамках программы лояльности и поддержка корпоративных клиентов", - рассказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.