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06.11.18 14:56
Арестован московский школьник, общавшийся с "архангельским террористом"
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 декабря", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников во вторник.
"В удовлетворении ходатайств прокурора, защитника, законного представителя несовершеннолетнего и самого подозреваемого об избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы, судом отказано", - пояснил пресс-секретарь.
"Арестные" материалы в отношении молодого человека рассматривались в закрытом режиме, поскольку он несовершеннолетний.
Ранее сообщалось, что 14-летний московский школьник, который, по предварительной версии, общался с так называемым архангельским подрывником, был задержан в рамках уголовного дела о "незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК РФ) и о "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств" (ст. 223.1 УК РФ).
По словам осведомленного собеседника "Интерфакса", в квартире молодого человека на улице Свободы был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.
В прошлую среду, 31 октября, в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв.
В информцентре Национального антитеррористического комитета сообщили, что молодой человек вошел в здание, достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате визитер погиб на месте, ранения получили три сотрудника учреждения. Со своей стороны, в Следственном комитете России уточнили, что подрывником оказался 17-летний местный житель.
Информированный источник, в свою очередь, сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе анархистов.
Возбуждено уголовное дело о "теракте" (ст. 205 УК РФ).
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