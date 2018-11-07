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Режиссер Серебренников заявляет в суде о своей невиновности

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Фигуранты уголовного дела "Седьмой студии", подсудимым по которому проходит художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, заявляют о своей непричастности к хищению бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

"Я не признавал и не признаю себя виновным. Это обвинение не только абсурдно, но и действительно непонятно: ты понимаешь слова, но связать их в смысл, касающийся тебя, связать не можешь", - заявил К.Серебренников в Мещанском суде Москвы, где в среду начался процесс по делу "Седьмой студии".

Другие подсудимые - бывший генпродюсер "Седьмой студии", экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум - также заявили суду о своей невиновности и о том, что они не понимают предъявленное им обвинение.

"Обвинение непонятно, обвинительное заключение не отражает моих показаний и содержит большое количество фактических ошибок. Виновной себя не считаю, ни в какой сговор я ни с кем не вступала, никаких денег не похищала и том, что совершались какие-то преступления, я не знала", - сказала С.Апфельбаум, обращаясь к суду.

"Я не понимаю, в чем меня обвиняют, когда и какие денежные средства я похитил. (...) Я категорически отрицаю, что противоправно обращал средства в свою пользу - я, естественно, это не признаю", - заявил, в свою очередь, А.Малобродский.

Адвокаты подсудимых назвали обвинительное заключение по делу неконкретным и нарушающим право подзащитных на защиту.

Согласно обвинительному заключению, которое огласил прокурор в среду в суде, в 2011 году К.Серебренников при поддержке С.Апфельбаум учредил автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", руководить которой пригласил Ю.Итина. Последний, в свою очередь, привлек к деятельности АНО А.Малобродского, бухгалтера Нину Масляеву и продюсера Екатерину Воронову.

В том же году, утверждает обвинение, фигуранты создали организованную преступную группу (ОПГ) для реализации умысла, направленного "на личное обогащение путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников министерства культуры" и хищение денежных средств, которые были выделены АНО на инновационный проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа".

Общую координацию ОПГ, говорится в обвинительном заключении, осуществлял К.Серебренников, руководство хозяйственной деятельностью - Ю.Итин. А.Малобродский, Н.Масляева и Е.Воронова обеспечивали видимость законности противоправной деятельности группы, занимаясь с помощью знакомых предпринимателей обналичиванием выделенных "Седьмой студии" из бюджета денежных средств, впоследствии присвоенных фигурантами, пояснил прокурор.

Для Минкультуры, настаивает обвинение, "Седьмая студия" готовила "заведомо недостоверные списки о планируемых мероприятиях с заведомо завышенной стоимостью мероприятий", после чего ежегодно предоставляла в ведомство недостоверные творческие и финансовые отчеты о выполнении запланированного.

Деятельность ОПГ внутри Минкультуры обеспечивала С.Апфельбаум, которая якобы вводила в заблуждение профильных сотрудников ведомства и способствовала выделению "Седьмой студии" субсидий, следует из обвинительного заключения.

По версии обвинения, созданная К.Серебренниковым группа характеризовалась "устойчивостью, организованностью, основанной на едином преступном умысле, и четким распределением ролей".

Всего за время работы "Платформы", с 2011 по 2014 год, "противоправно и безвозмездно, действуя согласно разработанному плану" фигуранты похитили более 133 млн рублей, выделенных Минкультуры "Седьмой студии", совершив, по мнению обвинения, хищение путем мошенничества в особо крупном размере в составе группы по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщалось, дело Н.Масляевой в начале года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину и дала показания на бывших коллег. В основном процессе по делу "Седьмой студии" она проходит как один из ключевых свидетелей.

Также в отдельное производство выделено дело продюсера "Седьмой студии" Е.Вороновой: она уехала за границу, объявлена в международный розыск, обвинение ей предъявлено заочно.

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