Лавров удивлен информацией о задержании в Австрии подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

09.11.18 13:09

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 ноября. Interfax-Russia.ru - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивила информация о задержании в Австрии подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.

"Я только что об этом узнал, перед началом встречи, и, честно говоря, меня эта информация неприятно удивила", - сказал глава С.Лавров на брифинге по итогам переговоров с коллегой с Коморских островов.

Австрия должна была напрямую адресовать России свои озабоченности и подозрения в связи со шпионским скандалом, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения. Мы сегодня приглашаем посла Австрийской Республики в министерство иностранных дел и привлечем его внимание, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к Российской Федерации", - заявил он на пресс-конференции в Москве.