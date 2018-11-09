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09.11.18 14:35
Комбинат стройматериалов Старого Оскола задолжал почти 400 работникам 10 млн рублей
Дело возбуждено по ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).
По версии следствия, с января по октябрь 2018 года руководство комбината предназначенные для выплаты зарплаты денежные средства направляло на хозяйственные нужды предприятия. Общая задолженность перед 381 работником составила почти 10 млн рублей.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Следствием принимаются меры к погашению задолженности", - говорится в пресс-релизе
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Комбинат строительных материалов" зарегистрировано в 2010 году в Старом Осколе Белгородской области. Основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве. Владеют компанией физлица. Выручка компании за 2017 год составила 575,4 млн рублей, чистая прибыль - 356 тыс. рублей.
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