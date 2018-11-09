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09.11.18 17:15
Россия впервые примет этап Евротура по волейболу на снегу
Ранее Россия никогда не проводила соревнования Евротура, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Второй этап запланирован 11-13 января в Эрджиесе (Турция).
Третий этап - 15-17 февраля, Бакуриани (Грузия).
Четвертый / пятый этапы. 29-31 марта. Ваграйн (Австрия), Прато Невозо (Италия).
Шестой этап. 5-7 апреля. Кронплатц (Италия).
Седьмой этап. 12-14 апреля. Санкт-Антон-ам-Арльберг (Австрия).
Первый официальный розыгрыш Европейского тура по волейболу на снегу состоялся в марте - апреле 2016 года.
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