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12.11.18 15:37
Московский ФК "Спартак" возглавил Олег Кононов
"Соглашение "Спартака" с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России", - говорится в сообщении.
"Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со "Спартаком" совпадают", - сказал, в свою очередь, О.Кононов.
""Спартак" дорог мне тем, что за него играли любимые мной мастера. Я болел за них - а значит, и за "красно-белых". Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Родионов..." - отметил тренер.
22 октября "Спартак" отправил в отставку итальянца Массимо Карреру. С тех пор в команде в качестве исполняющего обязанности главного тренера работал испанец Рауль Рианчо.
Последним местом работы О.Кононова был тульский "Арсенал", после поражения от которого М.Каррера как раз и был уволен.
Ранее О.Кононов был главным тренером львовских "Карпат", ФК "Севастополь", клуба "Краснодар", а также грозненского "Ахмата".
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