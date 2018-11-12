Московский ФК "Спартак" возглавил Олег Кононов

12.11.18 15:37

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Московский ФК "Спартак" объявил о назначении Олега Кононова в качестве главного тренера команды", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Соглашение "Спартака" с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России", - говорится в сообщении.

"Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со "Спартаком" совпадают", - сказал, в свою очередь, О.Кононов.

""Спартак" дорог мне тем, что за него играли любимые мной мастера. Я болел за них - а значит, и за "красно-белых". Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Родионов..." - отметил тренер.

22 октября "Спартак" отправил в отставку итальянца Массимо Карреру. С тех пор в команде в качестве исполняющего обязанности главного тренера работал испанец Рауль Рианчо.

Последним местом работы О.Кононова был тульский "Арсенал", после поражения от которого М.Каррера как раз и был уволен.

Ранее О.Кононов был главным тренером львовских "Карпат", ФК "Севастополь", клуба "Краснодар", а также грозненского "Ахмата".