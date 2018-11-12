Суд арестовал на два месяца главу "Пересвет-инвест" Пронина по делу о многомиллионном мошенничестве

12.11.18 17:58

© РИА Новости. Алексей Филиппов

12 ноября. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы в понедельник санкционировал арест генерального директора группы компаний "Пересвет-инвест" Олега Пронина, задержанного по подозрению в мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя. В отношении Пронина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 января", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

О.Пронину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По данным газеты "Коммерсант", он подозревается в хищении из банка "Пересвет" 330 млн рублей, полученных в качестве кредита ООО "Атром". Деньги, согласно версии оперативников, были переведены в валюту и перечислены на счета кипрского офшора, который был подконтролен тому же Олегу Пронину. Срок погашения банковского кредита истекал два года назад, но деньги так возвращены и не были.

Банк "Пересвет" работает в российском банковском секторе более 15 лет. В октябре 2016 года, "Пересвет" перестал удовлетворять требованиям для открытия счетов и привлечения на депозиты средств предприятий ОПК, когда ЦБ и ввел в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. По итогам проверки в "Пересвете" был выявлен дисбаланс между справедливой стоимостью активов и обязательств в размере 103,6 млрд рублей.

В апреле 2017 года банк был санирован с применением механизма добровольного bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал), инвестором стал Всероссийский банк развития регионов. ЦБ обещал выделить через АСВ на санацию финансирование в объеме 66,7 млрд рублей.