Сбой в движении поездов произошел на Ярославском направлении МЖД

13.11.18 10:34

© РИА Новости. Илья Питалев

13 ноября. Interfax-Russia.ru - Поезда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом, сообщила во вторник пресс-служба РЖД.

"Диспетчерский аппарат Московской железной дороги принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Ярославского направления, задержанных в результате незапланированной остановки одной из электричек на станции Мытищи", - говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее во вторник сообщалось, что поезда Курского направления МЖД следуют с увеличенными интервалами.

"В настоящее время по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги несколько пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом", - сообщили в пресс-службе РЖД.