Власти Тульской области выделят около 800 млн рублей на благоустройство населенных пунктов

14.11.18 13:35

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области продолжат поддержку муниципальных образований в решении задач по благоустройству в рамках проекта "Народный бюджет", сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя председателя правительства Антона Агеева.

"Проект "Народный бюджет" востребован жителями региона. Благодаря ему удается решать проблемные вопросы по разным направлениям. Отличительная особенность проекта - участие жителей в софинансировании, контроле выполнения работ и их приемке", - сказал А.Агеев.

Он отметил, что на участие в проекте "Народный бюджет" на 2019 год было подано более 1,2 тыс. заявок. В конкурсном отборе победили 474 заявки на общую сумму 784 млн рублей. Наиболее востребованы проекты по ремонту образовательных учреждений, автомобильных дорог и объектов коммунальной инфраструктуры.

Проект "Народный бюджет" реализуется в Тульской области с 2011 года, всего было реализовано свыше 4,2 тыс. заявок. В региональном бюджете на его реализацию к 2021 году предусмотрено 1,5 млрд рублей.

Средства в рамках проекта "Народный бюджет" в первую очередь направляются на ремонт и восстановление объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности; автомобильных дорог и дворовых территорий; ремонт жилых многоквартирных домов, учреждений культуры, образования, спортивных объектов, а также на благоустройство.

Ранее сообщалось, что проект Тульской области "Народный бюджет", средства которого власти региона в порядке софинансирования направляют на решение первоочередных социальных проблем поселений, победил на Всероссийском конкурсе социально-экономического развития регионов.