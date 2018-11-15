Два землетрясения зафиксировано в Туве

15.11.18 06:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в ночь на четверг в 224 км восточнее Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 20:43 мск в среду, имел координаты 51.79 градуса северной широты и 97.68 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 баллов по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Кроме того, в 14:35 мск в среду в 78 км восточнее Кызыла зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.