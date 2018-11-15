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15.11.18 10:41
Жительница Томской области обвиняется в финансировании своих мужей-"игиловцев" - СКР
"Следственными органами СК по Томской области на основании материалов ФСБ возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч.1 ст. 205.1 УК РФ) членам международной террористической организации "Исламское государство", - сказала С.Петренко в четверг "Интерфаксу".
По данным следствия, жительница города Стрежевого Томской области, работающая оператором в одной из компаний, с целью содействия террористической деятельности совершала денежные переводы на организацию, подготовку и совершение преступлений ИГИЛ.
"В период с июня 2016 года по июнь 2017 года обвиняемой, посредством системы удаленного доступа осуществлялись неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности ИГИЛ, в общей сумме около 1 млн рублей на банковскую карту, зарегистрированную на имя ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарской Республики", - сказала С.Петренко.
Представитель СКР отметила, что по уголовному делу проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемой, в ходе одного из них изъята литература исламского характера, картины с исламской символикой, мобильные телефоны, электронные носители, ноутбук, осмотрены автомобили, проведены допросы сотрудников финансовой организации, посредством которой производились денежные переводы, а также ее родственников и знакомых.
"В ходе допроса она подтвердила факты оформления банковской карты, передачи ее женщине, проживающей в Германии, перечисления с ее ведома денежных средств на счета других лиц, взаимосвязь с лицами, причастными к организации вооруженного формирования", - сказала С.Петренко.
По ее словам, задержанной предъявлено обвинение, она арестована.
"В ходе предварительного следствия отрабатываются на причастность к совершению данного преступления иные лица", - добавила представитель СК.
Чуть ранее ФСБ России сообщила о пресечении в Томской области деятельности организованной группы, занимавшейся сбором средств с использованием мессенджера Telegram для международной террористической организации "Исламское государство".
"ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ на территории Томской области пресечена деятельность организованной группы лиц, причастных к сбору денежных средств и предоставлению финансовых услуг в интересах международной террористической организации "Исламское государство"", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в ЦОС ФСБ России.
Там отметили, что в деятельности этой группы участвовали граждане России - сторонники создания так называемого "Всемирного исламского халифата", которые соблюдали повышенные меры конспирации.
"Было установлено, что членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе ИГИЛ на территории Сирии", - отметили в ЦОС ФСБ.
Задержанным, число которых не сообщается, предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках возбужденного уголовного дела в местах проживания фигурантов были проведены обыски, в результате которых изъяты банковские карты, электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций, религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка, атрибутика международной террористической организации ИГИЛ, а также "иные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность ее членов".
В ЦОС ФСБ напомнили, что в мае совместно с МВД России на территории московского региона "была пресечена деятельность аналогичной группы в составе 13 российских и иностранных граждан, организовавших с использованием сети Интернет анонимные каналы финансирования терроризма".
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