Новошахтинск победил в конкурсе Минстроя РФ с проектом калькуляции в строительстве

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15 ноября. Interfax-Russia.ru - Новошахтинск (Ростовская область) награжден благодарственным письмом Минстроя РФ за победу в конкурсе "Лучшая муниципальная практика", сообщает управление информполитики правительства Ростовской области.
"Новошахтинск занял четвертое место в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
В число победителей в категории "городские округа и городские поселения" город вошел с проектом "Внедрение калькулятора процедур в сфере строительства", отметили в пресс-службе
"Реализация этой практики позволяет получить всю необходимую информацию для застройщика, имеющего земельный участок: от получения градостроительного плана земельного участка до регистрации права собственности на построенный объект капитального строительства. Кроме того, значительно сокращается время оказания государственных и муниципальных услуг в сфере строительства", - отмечено в пресс-релизе.
Заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой заявил, что донское правительство ведет постоянную работу по выявлению лучших муниципальных практик в регионе.
"Для нас очень важно, что достижения муниципалитетов области получают высокую оценку на федеральном уровне", - приводит пресс-служба слова В.Рудого.