Выплата Навальному присужденной ЕСПЧ компенсации пройдет в общем порядке - Минюст

15.11.18 18:43

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Российские власти в общем порядке выплатят оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в сумме 63,7 тыс. евро, определенную решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушением его прав при задержаниях на массовых акциях, сообщили в пресс-службе Минюста России.

"Выплата присужденной Европейским судом компенсации будет осуществляться в общем порядке", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что снижение требуемой А.Навальным суммы выплат почти в три раза "ставит под сомнение аргументацию Суда, который полагает, что днем человек может быть жертвой преследования, а вечером - уже нет".

"ЕСПЧ уже давно пытается сформировать практику применения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (она запрещает применение ограничений, допускаемых конвенцией в отношении закрепленных в ней прав и свобод, для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены)", - говорится в пресс-релизе.

По мнению министерства, постановление от 15 ноября по пяти жалобам А.Навального - "одно из нескольких в ряду схожих недавних постановлений в отношении разных государств (например, в сентябре этого года нарушение статьи 18 Конвенции признано в деле против Азербайджана, а в конце прошлого года - в деле против Грузии)".

"Жалобы А.Навального о том, что он являлся жертвой преследования со стороны государства, были отвергнуты Европейским судом в 5 из 7 рассмотренных эпизодов пресечения незаконных манифестаций, и нарушение статьи 18 установлено именно в тех двух эпизодах, в которых соответствующая жалоба даже не заявлялась", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что "при этом во всех случаях привлечения заявителя российскими судами к административной ответственности (статья 6 Конвенции) Большая Палата ЕСПЧ не стала рассматривать жалобу А.Навального о его якобы дискриминации в нарушение статьи 14 Конвенции".

"Применительно к мерам общего характера как по исполнению данного постановления, так и постановления по делу "Лашманкин и другие против России" отмечается принятие постановления Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2018 года № 28 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях", - заявили в ведомстве.

В четверг Большая палата ЕСПЧ отказала российскому правительству в жалобе на решение о нарушении прав А.Навального при задержаниях на акциях в 2012-2014 годах. В пользу оппозиционера ЕСПЧ взыскал с российского правительства компенсацию на общую сумму 63,7 тыс. евро.

Адвокат А.Навального Ольга Михайлова сообщила "Интерфаксу", что голоса судей по этому вопросу разделились 14 против 3.

Решение вступило в силу и подлежит исполнению.