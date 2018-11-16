Самолет рейса Москва - Владивосток вынужденно сел в Красноярске

16.11.18 06:53

© РИА Новости. Максим Блинов

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Самолет А-330, следовавший по маршруту Москва - Владивосток экстренно сел в Красноярске из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь красноярского аэропорта Никита Палеха.

"Пассажирке рейса SU-1702 авиакомпании "Аэрофлот" стало плохо с сердцем, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Красноярске. На борту находились 293 пассажира, женщину сняли с рейса вместе с семьей", - сказал Н.Палеха.

Представитель аэропорта также уточнил, что в Красноярске самолет сел в 6:22 (02:22 мск), а через два часа - вылетел до пункта назначения.