Полигон для испытаний беспилотников начал работу под Томском

16.11.18 11:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Первые испытания беспилотных летательных аппаратов прошли в опытном районе "Тайга" в Томской области, сообщает пресс-служба инновационных организаций региона.

"Полигон - это условный прямоугольник территории, оснащенный искусственными препятствиями для испытаний. Во время тестов эксперты оценивали технические характеристики беспилотников и их работоспособность в зимних метеоусловиях, при низких температурах. В испытаниях приняли участие три российские компании: ZALA Aero Group, ООО "Беспилотные системы", ГК "Геоскан" и ООО "Небесная механика", - говорится в пресс-релизе.

Проект "Тайга" организовали по распоряжению губернатора Томской области Сергея Жвачкина при поддержке Фонда перспективных исследований. Его основная цель - создание условий для успешной интеграции передовых робототехнических решений в существующие отрасли экономики для повышения их эффективности и создания услуг нового уровня для энергетики, нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства и других отраслей.

Создатели полигона планируют разработать новые сервисы в сфере воздушной, наземной, космической и морской робототехники.