Количество поездов "Москва" в столичном метро к концу года превысит сотню

19.11.18 09:36

© РИА Новости. Эмин Джафаров

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Еще пять поездов нового поколения "Москва" запустили в московском метро: два - на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях, три - на Филевской, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Сегодня в столичной подземке следует уже 89 инновационных составов, из них 56 поступили с начала 2018 года. Еще 13 поездов "Москва" запустят до конца года: 10 - на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях и три модернизированных состава - на Филевской линии", - сказал М.Ликсутов сайту столичной мэрии в понедельник.

По расчетам мэрии, к концу 2018 года количество инновационных поездов в столичном метро достигнет 102.

Первую "Москву" запустили в 2017 году на самой загруженной линии метро - Таганско-Краснопресненской. В мае 2018 года инновационные поезда впервые появились на Калужско-Рижской линии.

На Филевской линии модернизированные поезда курсируют с 3 июля. Составы дорабатывали специально для движения по открытым участкам путей: в головных вагонах часть сидений развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна.

До конца года на Филевской линии начнет курсировать 27 составов "Москва". Их запуск позволит полностью обновить парк этой ветки.

К 2021 году на новые заменят другие поезда на Калужско-Рижской линии, уточняет сайт мэрии.