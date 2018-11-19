Тульский суд с начала года закрыл доступ к полусотне сайтов с запрещенной информацией

19.11.18 15:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Советский райсуд Тулы по искам прокуратуры с начала года закрыл доступ к 54 сайтам, где размещалась запрещенная к распространению информация, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

"В суд Советского района Тулы были направлены исковые заявления о признании информации о продаже трудовых книжек, реплик обуви, одежды известных брендов, о продаже дипломов о высшем образовании, аттестатов об образовании, больничных листов, о способах вывода из строя приборов учета в целях искажения его показаний", - сказала Л.Кузнецова.

Кроме того, заблокированы сайты со способами легализации доходов, с информацией о пропаганде национализма, жестокости и экстремизма.

"Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Решения суда исполнены, сведения о доменных именах и указателях страниц, включены в Единый реестр доменных имен, указателей сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресатов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено", - подчеркнула Л.Кузнецова.