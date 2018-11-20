Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве выросла, но остается ниже эпидпорога

20.11.18 13:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, сообщило столичное управление Роспотребнадзора во вторник.

Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному населению - на 26,5%, говорится в сообщении.

Неделей ранее показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице по совокупному населению были на 38,5% ниже эпидпорога.

По данным управления, к 19 ноября за счет всех источников финансирования в Москве привито более 7 млн 438 тыс. человек, в том числе более 1 млн 230 тыс. детей.

Охват прививками против гриппа составил 60,2% населения города, тогда как в предыдущем эпидсезоне к 19 ноября было привито 47,7% москвичей, уточняется в сообщении.