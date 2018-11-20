Пассажиропоток нового участка Солнцевской линии вырос на 20% по сравнению с сентябрем

20.11.18 13:17

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Станция "Новопеределкино" стала самой популярной за первые месяцы работы нового участка Солнцевской линии метро, сообщается на сайте столичной мэрии во вторник.

"Сейчас пассажиропоток нового участка Солнцевской линии в будни превышает 87 тысяч человек. Это почти на 20% больше, чем в сентябре - тогда станциями пользовались 73 тысячи человек", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Благодаря открытию нового участка, который улучшил транспортную доступность для жителей восьми районов, на метро пересели около 30 тыс. человек, их время на поездку до центра города сократилось на полчаса.

Кроме того, открытие новых семи станций позволило перераспределить пассажиропоток со станций Сокольнической линии и снизить нагрузку на центральные пересадочные станции: "Киевскую", "Парк культуры" и "Библиотеку имени Ленина".

Пассажирское движение по новому 14-километровому участку Калининско-Солнцевской линии метрополитена было открыто 30 августа. Участок включает в себя станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка", а также электродепо для обслуживания этого радиуса подземки. Одновременный ввод такого протяженного участка произошел впервые в истории столичной подземки, а сразу семь станций открылись впервые с 1983 года.