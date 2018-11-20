Собянин обсудил с медиками вопросы улучшения обеспечения льготников лекарствами

20.11.18 15:14

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил Диагностический центр № 5 в Лианозово, где обсудил с врачами поликлиник вопросы улучшения бесплатного лекарственного обеспечения льготников.

Мэр пообещал увеличить закупки лекарств для социально значимых заболеваний и анонсировал приобретение препаратов нового поколения для лечения мерцательной аритмии.

"Бесплатные лекарства в Москве имеют право получать более 1,7 млн. льготников, мы уделяем самое пристальное внимание совершенствованию этой системы. Во-первых, стремимся закупать качественные лекарства нового поколения, во-вторых, шаг за шагом расширяем охват различных заболеваний. Только за последнее время были приняты решения о закупках антикоагулянтов для профилактики инсультов у больных мерцательной аритмией - в них нуждается порядка 39 тысяч москвичей", - сказал С.Собянин.

"Кроме того, в следующем году закупим больше вакцин против менингококковой инфекции, а также сделаем прививки 27,5 тыс. подростков против вируса папилломы человека", - добавил он.

По словам мэра, московские врачи ежегодно выписывают свыше 15 млн. льготных рецептов по более 6 тыс. наименованиям лекарственных препаратов, 99% этих рецептов обеспечиваются в день обращения, и лишь 1% попадает на так называемое "отсроченное обслуживание". По ним пациенты должны получать лекарства в течение 10-15 дней с момента обращения в аптечный пункт.

В 2019 году планируется закупить 100 тыс. доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции, главным образом, у детей в возрасте до 6 лет. Приобретение 55 тыс. доз вакцины против вируса папилломы человека позволит сделать прививки 27,5 тыс. подросткам в возрасте 12-ти лет.

С.Собянин также сообщил, что запланирована закупка пероральных антикоагулянтов для лечения мерцательной аритмии. Антикоагулянтная терапия является "золотым стандартом" ведения таких пациентов, так как позволяет отсрочить или даже предотвратить наступление инсульта. Данная методика повсеместно используется в Европе, в российской столице в этой терапии нуждается порядка 39 тыс. человек.

Со своей стороны, в пресс-службе столичной мэрии сообщили, что сегодня отпуск бесплатных лекарств осуществляется через 349 аптечных организаций, включая 263 аптечных пункта в поликлиниках и 86 аптек. Из 263 аптечных пунктов 195 пунктов принадлежат городскому учреждению "Центр лекарственного обеспечения", остальные - коммерческим фармацевтическим организациям.