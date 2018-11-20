За море поспорим: ЕС грозит России санкциями из-за Азовского моря
  
Оценили потери: Киев подсчитывает убытки от запуска "Турецкого потока"
   
Нечестная конкуренция: Москва обвиняет Варшаву в попытке политизировать "Северный поток-2"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
20.11.18 15:14

Собянин обсудил с медиками вопросы улучшения обеспечения льготников лекарствами

© РИА Новости. Алексей Никольский
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил Диагностический центр № 5 в Лианозово, где обсудил с врачами поликлиник вопросы улучшения бесплатного лекарственного обеспечения льготников.

Мэр пообещал увеличить закупки лекарств для социально значимых заболеваний и анонсировал приобретение препаратов нового поколения для лечения мерцательной аритмии.

"Бесплатные лекарства в Москве имеют право получать более 1,7 млн. льготников, мы уделяем самое пристальное внимание совершенствованию этой системы. Во-первых, стремимся закупать качественные лекарства нового поколения, во-вторых, шаг за шагом расширяем охват различных заболеваний. Только за последнее время были приняты решения о закупках антикоагулянтов для профилактики инсультов у больных мерцательной аритмией - в них нуждается порядка 39 тысяч москвичей", - сказал С.Собянин.

"Кроме того, в следующем году закупим больше вакцин против менингококковой инфекции, а также сделаем прививки 27,5 тыс. подростков против вируса папилломы человека", - добавил он.

По словам мэра, московские врачи ежегодно выписывают свыше 15 млн. льготных рецептов по более 6 тыс. наименованиям лекарственных препаратов, 99% этих рецептов обеспечиваются в день обращения, и лишь 1% попадает на так называемое "отсроченное обслуживание". По ним пациенты должны получать лекарства в течение 10-15 дней с момента обращения в аптечный пункт.

В 2019 году планируется закупить 100 тыс. доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции, главным образом, у детей в возрасте до 6 лет. Приобретение 55 тыс. доз вакцины против вируса папилломы человека позволит сделать прививки 27,5 тыс. подросткам в возрасте 12-ти лет.

С.Собянин также сообщил, что запланирована закупка пероральных антикоагулянтов для лечения мерцательной аритмии. Антикоагулянтная терапия является "золотым стандартом" ведения таких пациентов, так как позволяет отсрочить или даже предотвратить наступление инсульта. Данная методика повсеместно используется в Европе, в российской столице в этой терапии нуждается порядка 39 тыс. человек.

Со своей стороны, в пресс-службе столичной мэрии сообщили, что сегодня отпуск бесплатных лекарств осуществляется через 349 аптечных организаций, включая 263 аптечных пункта в поликлиниках и 86 аптек. Из 263 аптечных пунктов 195 пунктов принадлежат городскому учреждению "Центр лекарственного обеспечения", остальные - коммерческим фармацевтическим организациям.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.11.18 15:53
Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве
.
  20.11.18 14:57
Мужчина пытался угрожать пассажирам московского метро предметом, похожим на гранату
.
  20.11.18 13:17
Пассажиропоток нового участка Солнцевской линии вырос на 20% по сравнению с сентябрем
.
  20.11.18 13:05
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве выросла, но остается ниже эпидпорога
.
  20.11.18 09:27
Собянин назначил глав управ районов Котловка и Кунцево
.
  19.11.18 15:27
Три волны реновации запланированы в расселяемых районах Москвы
.
  19.11.18 13:53
Власти Москвы прорабатывают проект запуска пяти линий МЦД
.
  19.11.18 12:46
Приговор по делу о смерти Магнитского может быть отменен
.
  19.11.18 10:00
Реконструкция подводных газопроводов начинается в исторической части столицы
.
  19.11.18 09:36
Количество поездов "Москва" в столичном метро к концу года превысит сотню


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket