Задержан человек, устроивший стрельбу из травматического пистолета в Москве

22.11.18 11:49

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

22 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Росгвардии задержали человека, устроившего стрельбу из травматического пистолета и избившего охранника гаражного кооператива в Москве.

"Инцидент произошел на улице Малинская, на въезде в гаражно-строительный кооператив. Неизвестный пытался без пропуска проехать на охраняемую территорию. Получив отказ от сотрудника охраны, гражданин достал пистолет и произвел выстрел в воздух", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Требуя открыть шлагбаум, этот человек вошел в служебное помещение и стал избивать охранника, после чего попытался скрыться. "Неподалёку от стоянки, на проселочной дороге, его автомобиль блокировали сотрудники вневедомственной охраны. Водитель вышел из машины с оружием в руках. По требованию сотрудников Росгвардии, мужчина сложил оружие, после чего был задержан", - заявили в ведомстве, добавив, что задержанный оказался 34-летним приезжим.

Изъятое оружие направлено на экспертизу, по результатам которой пистолет признан травматическим, сообщили в Росгвардии.

Задержанный для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции, отметили в пресс-службе.