Кадры взлета из Кремля военных вертолетов появившиеся в соцсетях

23.11.18 10:20

© РИА Новости. Дмитрий Донской

23 ноября. Interfax-Russia.ru - В Федеральной службе охраны (ФСО) РФ воздержались от комментариев по поводу появившихся в соцсетях фото- и видеокадров, на которых два военных вертолета взлетают с территории Кремля.

На видео, выложенных в соцсетях, видно, что один из вертолетов несет сетку с платформой, в которой находятся человеческие фигуры.

"Без комментариев", - сказали "Интерфаксу" в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Вместе с тем, по сведению агентства, появившиеся в соцсетях кадры запечатлели тренировочный полет в рамках подготовки к регулярным учениям спецслужб в центре столицы.