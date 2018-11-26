Хлопонин стал советником ректора Финансового университета при правительстве РФ

26.11.18 15:49

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 ноября. Interfax-Russia.ru - Александр Хлопонин, занимавший до мая 2018 года должность вице-премьера РФ, назначен советником ректора Финансового университета при правительстве, сообщил "Интерфаксу" ректор ВУЗа Михаил Эскиндаров.

"Я попросил Александра Геннадьевича стать моим советником, и он дал добро", - сказал М.Эскиндаров.

Он отметил, что в этом нет ничего удивительного, так как А.Хлопонин является выпускником университета и никогда не прерывал связи с учебным заведением.

По словам ректора, А.Хлопонин будет его советником по общим вопросам на общественных началах. "Он не будет получать за это зарплату", - уточнил М.Эскиндаров.

Он добавил, что в ближайшее время А.Хлопонин примет активное участие в подготовке к празднованию 100-летия университета.

Карьера А.Хлопонина началась в бизнесе: он работал в разных структурах холдингов "Онэксим" и "Интеррос", пять лет возглавлял "Норильский никель", а потом перешел на государственную службу.

В начале 2001 года он стал губернатором Таймырского округа, потом почти восемь лет возглавлял Красноярский край, а в январе 2010-го указом президента был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе и заместителем председателя правительства. Был членом генсовета партии "Единая Россия".

А.Хлопонин покинул правительство в мае 2018 года после утверждения нового состава кабинета министров, в который он не вошел.