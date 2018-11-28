Температура в Москве к концу дня может достичь 7-9 градусов мороза

28.11.18 11:10

© РИА Новости. Константин Чалабов

28 ноября. Interfax-Russia.ru - За последние сутки снежный покров на главной столичной метеостанции на ВДНХ вырос на 3 см и к утру среды достиг 6 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Прошедший в минувший вторник и в ночь на среду снегопад на метеостанции на ВДНХ дал прирост 2 мм осадков в эквиваленте воды, что составляет лишь 3,5% от ноябрьской нормы. Всего же с начала месяца выпало 17 мм осадков в виде дождя и снега, что составляет 29% от месячной нормы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в течение дня с приходом антициклона погода в Москве и области начнет меняться, и снега до конца осени больше не ожидается. Днем выглянет солнце, температура будет опускаться и к концу дня может достичь 7-9 градусов мороза, а уровень атмосферного давления начнет расти.

В четверг и пятницу, по предварительным прогнозам, в дневные часы температура составит 5-7 градусов мороза, ночью - минус 11-13 градусов. Атмосферное давление в последние два дня ноября составит 766-768 мм рт. ст., что значительно выше нормального.