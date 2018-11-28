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28.11.18 15:55

Собянин присвоил статус промкомплекса Всероссийскому НИИ авиационных материалов

© РИА Новости. Денис Гришкин
28 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в среду Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ), где разрабатывается 96% компонентов, применяемых в авиационной технике России и стран СНГ.

В ходе общения с сотрудниками предприятия С.Собянин рассказал о системной поддержке инновационных производств и столичной промышленности в целом, а также объявил о присвоении институту статуса промышленного комплекса.

"Руководство института написало письмо в адрес правительства Москвы с просьбой о присвоении статуса промышленного комплекса предприятию. Я приехал посмотреть, так ли все, как это отписывалось в заявлении, и могу сказать, что реальность превзошла мои ожидания, здесь действительно собраны уникальные технологии, специалисты, без которых нашей авиационной промышленности просто не обойтись", - сказал он.

"Учитывая это, мы приняли решение предоставить ВИАМ статус промышленного комплекса и соответствующие льготы по налогу на прибыль в городской бюджет. Нет сомнений, что эти льготы многократно окупятся ростом производства и созданием новых рабочих мест", - подчеркнул мэр Москвы.

По данным пресс-службы столичной мэрии, сегодня в Москве осуществляют свою деятельность 41 организация в сфере авиационной промышленности. Это крупные и средние предприятия-производители и научно-исследовательские организации, на которых трудятся свыше 51 тыс. человек. Среди них Объединенная авиастроительная корпорация, госкорпорации "Ростех", корпорация "Тактическое ракетное вооружение, Всероссийский НИИ авиационных материалов.

По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал предприятий авиационной промышленности Москвы составили 25,6 млрд рублей.

Всероссийский НИИ авиационных материалов был основан в 1932 году как головной научно-производственный центр разработки новых материалов для авиационной и - позднее - космической техники. За 85 лет деятельности учеными и инженерами института было освоено более 3,2 тыс. марок конструкционных и функциональных материалов. Общее число патентов института превышает 5 тыс. единиц. В ВИАМ разработано 96% материалов, применяемых в авиационной технике России и стран СНГ.

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