Температура в столице опустилась до рекордных за осень 10 градусов мороза

29.11.18 12:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) в ночь на четверг остыл до минус 10,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала нынешней осени. Это рекордно низкая температура", - сказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в Подмосковье морозы были еще крепче. В Черустях ночью зафиксировано минус 14,7 градуса, в Волоколамске - минус 14,1 градус.

В ближайшие дни в Москве сохранится ясная, бесснежная, по-январски холодная погода с температурами до минус 11-13 градусов ночью и минус 5-7 градусов днем.