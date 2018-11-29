Собянин об остановке первой в Москве канатной дороги: живем в век киберугроз

29.11.18 14:26

© РИА Новости. Илья Питалев

29 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал приостановку работы канатной дороги между Воробьевыми горами и Лужниками, в открытии которой он участвовал 26 ноября.

"Живем в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", - написал С.Собянин на своей странице в Twitter в четверг.

Ранее на сайте Московской канатной дороги (МКД), работа которой была приостановлена в среду из-за атаки хакеров, сообщалось, что тестовые мероприятия перед запуском дороги планируется завершить к концу дня четверга.

Сообщалось, что 28 ноября в работе канатной дороги в Лужниках произошел сбой, который был связан с атакой на серверы предприятия.

"Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров", - пояснили в пресс-службе МКД.

Планировалось, что канатная дорога будет открыта для пассажиров с 12:00 до 20:00. Сообщалось также, что до 24 декабря проезд по ней будет бесплатным.