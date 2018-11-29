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29.11.18 14:26
Собянин об остановке первой в Москве канатной дороги: живем в век киберугроз
"Живем в век киберугроз. На канатку совершена мощная хакерская атака. В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить", - написал С.Собянин на своей странице в Twitter в четверг.
Ранее на сайте Московской канатной дороги (МКД), работа которой была приостановлена в среду из-за атаки хакеров, сообщалось, что тестовые мероприятия перед запуском дороги планируется завершить к концу дня четверга.
Сообщалось, что 28 ноября в работе канатной дороги в Лужниках произошел сбой, который был связан с атакой на серверы предприятия.
"Сотрудники МКД, обнаружив это, приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения, для обеспечения максимальной безопасности пассажиров", - пояснили в пресс-службе МКД.
Планировалось, что канатная дорога будет открыта для пассажиров с 12:00 до 20:00. Сообщалось также, что до 24 декабря проезд по ней будет бесплатным.
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