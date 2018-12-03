Собянин отметил важность обеспечения безопасности людей во время новогодних праздников

03.12.18 13:21

© РИА Новости. Денис Гришкин

1 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей правопорядка обеспечить безопасность на должном уровне в период новогодних праздников и проведения городского фестиваля "Путешествие в Рождество".

"Впереди большие праздники, новогодние гуляния, фестиваль "Путешествие в Рождество", который ежегодно собирает миллионы человек. Для всех это большой праздник, для вас (органов внутренних дел) - это большая работа, потому что необходимо будет обеспечить безопасность людей, которые будут выходить на улицу, площади, парки, скверы", - сказал С.Собянин, выступая в понедельник на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в Москве.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в шестой раз с 14 декабря по 14 января, в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Одними из главных центров притяжения для взрослых и детей станут ледовые театры в Новопушкинском сквере и на Красной площади. Спектакли на льду там представят именитые российские фигуристы. Гости смогут увидеть ледовые балеты "Золушка", "Белоснежка", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Чиполлино".