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Собянин выступает за сотрудничество Москвы с Нижней Саксонией в Германии

© РИА Новости. Алексей Дружинин
4 декабря. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы заинтересованы в заключении соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с федеральной землей Германии Нижняя Саксония.

"Наверное, возможно было бы подумать о заключении соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Саксонией и Москвой, такого соглашения между нашими регионами нет, и, наверное, это неправильно. Мы могли бы подписать соглашение, которое предопределило и ускорило бы наши отношения в области культуры, туризма, экономики, транспорта и целого ряда других направлений", - сказал С.Собянин во вторник в ходе встречи с делегацией правительства Нижней Саксонии в столичной мэрии.

Он сообщил, что Нижняя Саксония является важным партнером для Москвы и отметил активное участие столицы в Ганноверской промышленной выставке-ярмарке, а также предложил рассмотреть возможность сотрудничества ярмарки и московского комплекса ВДНХ.

"В Москве проводится масштабная реконструкция ВДНХ, это исторический комплекс Москвы, построенный еще во времена Сталина, и он приобретает вторую жизнь. Помимо того, что это красивейшее место, рекреационное, место отдыха, культуры, развлечений, это еще и развивающийся экспоцентр. Приступили к крупному инвестиционному проекту - до 2021 года количество выставочных площадей будет увеличено в два раза - до 150 тысяч. Наверное, было бы логично подумать о взаимодействии и сотрудничестве ВДНХ и Ганноверской ярмарки", - сказал С.Собянин.

Мэр отметил, что Москва традиционно поддерживает крепкие связи с германскими землями, а Германия в целом занимает весомую долю в экономическом сотрудничестве с российской столицей. По его словам, в последние годы объем товарооборота между Москвой и Германией стал активно восстанавливаться - в 2017 году он вырос на четверть, и рост продолжается и в этом году.

Со своей стороны, премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль отметил развитие Москвы, подчеркнув, что российская столица олицетворяет собой урбанизм в западном смысле.

"Москва, как известно, крупнейший город Европы, и очень приятно, что в отличие от многих крупных городов в Азии или в Америке, Москва продолжает оставаться жилым городом, олицетворяет собой урбанизм в западном смысле, и я хочу сказать, что я в Москве себя очень хорошо чувствую... И я абсолютно убежден, что, когда времена непростые, очень важно говорить друг с другом", - сказал он.

"И я принял решение по возможности приезжать раз в год в Москву для того, чтобы внести свой вклад в развитие этих отношений. Поскольку вы сказали, что в нынешнем качестве вы в Новой Саксонии не были еще, я думаю, что это нужно изменить", - добавил Ш.Вайль, обращаясь к С.Собянину.

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